The Last of Us 2, attore mocap 'torna al lavoro': riguarda un DLC o il multiplayer?

Con un'eloquente foto condivisa sui social, Derek Phillips ci tiene a far sapere ai suoi fan di essere "tornato al lavoro". L'attore ha collaborato con Naughty Dog per le scene mocap di The Last of Us Parte 2: che sia quindi un primo indizio sullo sviluppo dell'espansione di TLOU 2 o della modalità multiplayer?

Pur essendo un lavoratore freelance senza alcun legame diretto con Naughty Dog, Phillips vanta una lunga collaborazione con il team diretto da Neil Druckmann: all'attore, infatti, è stato affidato il delicato compito di realizzare in motion capture tutte le animazioni del padre di Abby.

Il messaggio con cui comunica di essere tornato al lavoro indossando la tuta mocap, quindi, ha indotto molti appassionati a inondare il suo profilo di domande relative all'eventuale ritorno del personaggio da lui interpretato (o meglio, animato) in un possibile arco narrativo aggiuntivo per la campagna principale di TLOU 2 o in qualche tipo di modalità multigiocatore.

Nonostante le pressanti richieste dei suoi follower, Phillips non ha fornito ulteriori chiarimenti sul suo nuovo impegno professionale. In attesa di scoprire cosa bolle in pentola, vi lasciamo al nostro approfondimento sull'ultimo "major update" di The Last of Us 2 con modalità realismo e morte permanente.