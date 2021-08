The Last of Us Parte 2: gli autori di Ghost of Tsushima aiutarono Naughty Dog

Nel corso delle ultime ore è emerso un retroscena molto interessante sullo sviluppo di The Last of Us Parte 2, al quale ha contribuito anche il team di Ghost of Tsushima.

Nel corso di un'intervista ai microfoni di GameInformer, Evan Wells e Neil Druckmann di Naughty Dog hanno svelato il ruolo di Sucker Punch Productions nello sviluppo del secondo capitolo dell'avventura di Ellie.

Ecco di seguito le parole degli sviluppatori sulle origini di questa collaborazione:

"Eravamo nelle prime fasi dello sviluppo di The Last of Us Parte 2 e volevamo ambientare parte del titolo a Seattle, città che Sucker Punch aveva modellato integralmente per Infamous Second Son. Gli abbiamo quindi detto 'Non vogliamo usare i vostri asset, ma vorremmo sfruttarli per farci un'idea degli ambienti, possiamo averne accesso?'. Ed è così che hanno accettato ed è nata la collaborazione tra Naughty Dog e Sucker Punch. Ci hanno permesso di avere sin da subito una bozza dell'ambiente."

Sembrerebbe però che questo non sia stato l'unico contatto tra i team e che in un secondo momento vi sia stato uno scambio di informazioni e dati relative al motion capture del cavallo, animale dalle dimensioni generose e di conseguenza difficile da gestire. Insomma, i due giochi condividono porzioni di codice quando si parla dell'utilizzo del quadrupede.

