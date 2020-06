The Last Of Us 2 avrà il Photo Mode e il visualizzatore di modelli al lancio

The Last of Us 2 sta per arrivare, in attesa della recensione e del lancio (fissato per il 19 giugno) emergono i primi dettagli sulla day one patch, la quale aggiungerà alcune opzioni tra cui il Photo Mode.

Cosa include esattamente il primo update? La patch 1.01 introdurrà il Photo Mode, una galleria di concept art e il visualizzatore di modelli, oltre a risolvere bug, apportare varie migliorie e aggiungere ulteriori opzioni per l'accessibilità. Se ben ricordate nel 2016 Naughty Dog ha utilizzato lo stesso modus operandi per la day one patch di Uncharted 4 Fine di un Ladro, il primo aggiornamento del peso di circa 5 GB aggiungeva la modalità foto, la galleria di artwork e risolveva bug minori ottimizzando la stabilità generale del gioco.

E' bene chiarire in ogni caso come al momento Naughty Dog non abbia diffuso ufficialmente i dettagli sulla patch di lancio e dunque i contenuti elencati qui sopra potrebbero cambiare. Per saperne di più non ci resta che attendere la recensione di The Last Of Us 2 online alle 09:01 di venerdì 12 giugno.



Lo sapevate? The Last Of Us 2 è l'esclusiva PlayStation più prenotata di sempre in Brasile, superando così il record fino ad oggi detenuto da God of War del 2018.