The Last of Us 2: il battito del cuore di ogni personaggio influenzerà il gameplay

Il co-direttore di Naughty Dog, Anthony Newman, ha illustrato dalle pagine di Polygon uno degli aspetti di gameplay più insoliti e, se vogliamo, interessanti di The Last of Us 2, ovvero l'influenza del battito del cuore di ciascun personaggio nell'esperienza di gioco e nell'immersività offerta dal titolo.

Confrontando The Last of Us 2 con quanto fatto dagli autori californiani nel primo capitolo di questa iconica serie post-apocalittica, Newman rivela infatti che "ogni aspetto del gioco è stato aggiornato e ha raggiunto un nuovo livello. Uno di questi aspetti è l'audio: non so se l'avete notato nell'ultimo video, ma mentre Ellie corre o si ferma di colpo potete sentirla ansimare dalla fatica per poi riprendere fiato".

Tutto ciò, secondo Newman, non si rifletterà "solo" sulla componente audio ma affonderà le sue radici nel gameplay: "Osservando questo tipo di situazioni, ciò che accadrà dietro le quinte sarà l'oscillazione nella frequenza cardiaca di Ellie. Si alzerà quando effettueremo dei rapidi scatti, quando la vedremo combattere o quando subirà dei danni, e tutto ciò andrà a modulare il range di suoni che emetterà il suo respiro. È stato incredibile osservare questa dinamica per la prima volta perché ho capito che avrei potuto giocare al gatto e al topo con i Clicker, dato che potevo capire il loro comportamento e la loro posizione dal rumore che stavano emettendo. E con i nemici umani avviene lo stesso, si può agire in conseguenza dell'analisi del battito del loro cuore e quindi della loro respirazione".

Cosa ne pensate di questa trovata escogitata da Naughty Dog per legare il battito del cuore e il rumore del respiro di Ellie e dei nemici alle meccaniche di gameplay? Prima di lasciarvi al modulo dei commenti, vi ricordiamo che il lancio di The Last of Us 2 è previsto per il 21 febbraio del 2020 in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 Pro: su queste pagine trovate anche un video che mostra la trasformazione di Ellie e un articolo di approfondimento con le nostre impressioni sul gameplay di The Last of Us 2.