The Last of Us Parte 2, una bontà al sapore di Cordyceps: realizzato un clicker col pane

Il mondo videoludico di PlayStation e non solo è attualmente interessato alla possibilità che una rivisitazione dell'ultimo capitolo delle avventure di Joel ed Ellie possa essere dietro l'angolo: The Last of Us Parte 2 Remastered è comparso tra i progetti di un impiegato Naughty Dog, perciò vi è una grande attesa dietro qualche possibile annuncio.

Eppure, mentre si attendono conferme circa la possibilità che The Last of Us 2 per PS6 e TLOU 2 Remastered per PS5 possano essere nei piani dell'azienda, le due epopee digitali di Naughty Dog sono state al centro di una simpatica e magnifica realizzazione: la One House Bakery di Benicia ha creato una scultura di pane con uno degli zombie di The Last of Us. L'opera d'arte in pane, complice la potenza di The Last of Us nella cultura pop videoludica e cinematografica (grazie all'uscita della serie TV dell'omonima produzione), ha subito registrato un elevato interesse da parte della community fan di Naughty Dog e dei due suoi titoli.

La scultura di pane di un clicker di The Last of Us, realizzata dalla One House Bakery di Benicia, è tanto terrificante quanto incredibile, complice il grande lavoro di realizzazione che vi è dietro. Cosa ne pensate di quanto creato dall'attività commerciale sopracitata? La bontà al sapore di Cordyceps ha suscitato il vostro interesse? Fateci sapere cosa ne pensate di questa realizzazione artistica qui sotto nella sezione dedicata ai commenti.