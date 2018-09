The Last Of Us 2: il brano Cycles di Gustavo Santaolalla è disponibile ora su Spotify

In occasione dell'Outbreak Day (26 settembre), Naughty Dog ha pubblicato l'anteprima di un nuovo brano della colonna sonora di The Last Of Us Part 2, intitolato Cycles e composto da Gustavo Santaolalla, adesso la canzone è disponibile su tutte le piattaforme digitali.

La canzone di Gustavo Santaolalla (vincitore di Academy Award) è disponibile anche in versione strumentale per l'acquisto e l'ascolto su Spotify, Apple Music, Google Music, Amazon Music e Tidal. Ricordiamo che per festeggiare l'Outbreak Day gli sviluppatori hanno pubblicato anche un poster di The Last Of Us 2 che sembra suggerire il ritorno di un personaggio molto amato dai fan...

The Last Of Us II è ancora privo di una finestra di lancio, secondo alcuni rumor il gioco potrebbe uscire nel 2019 al momento però non ci sono conferme in merito. Probabilmente ne sapremo di più durante la PlayStation Experience di dicembre.