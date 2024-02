The Last of Us 2 tra campagne d'odio e minacce di morte: la testimonianza di Laura Bailey

In uno dei passaggi più rappresentativi e toccanti del nuovo video Making Of di The Last of Parte 2, Laura Bailey (l'interprete di Abby) ha ricordato le inqualificabili minacce di morte ricevute nel corso dello sviluppo del kolossal di Naughty Dog.

A seguito dei clamorosi leak di TLOU 2, infatti, diversi 'leoni da tastiera' riversarono tutta la propria rabbia e frustrazione infantile sugli attori e sui doppiatori dei personaggi dell'avventura post-apocalittica.

Nel riallacciarsi alle già emerse minacce di morte per Laura Bailey, i curatori del documentario Grounded II: Making The Last of Us 2 hanno dato modo all'interprete di Abby di fornire un'ulteriore testimonianza per rimarcare, semmai ve ne fosse ancora bisogno, l'assurdità e l'insensatezza della tossicità online manifestata da chi compie questi gesti.

"Quando andavo online succedeva sempre la stessa cosa", ricorda Bailey prima di entrare nel merito degli episodi di tossicità online che l'hanno investita tra "minacce di morte e frasi intimidatorie. In quel periodo, collaboravamo con chi di dovere per assicurarci che gli autori delle peggiori minacce che stavamo ricevendo non vivessero nelle vicinanze. C'è chi è arrivato persino a minacciare mio figlio, nato nel corso dello sviluppo di TLOU 2 e... sì, è stato un periodo davvero molto, molto duro, ma se non altro mi ha insegnato a prendere le distanze da certe cose".