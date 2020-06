The Last Of Us 2: canzoni famose suonate con la chitarra

In The Last Of Us 2 è possibile imbracciare la chitarra di Ellie e suonare in totale libertà, opzione che ha ovviamente dato vita a esibizioni canore e persino a mixtape completi con brani famosi suonati dai giocatori.

La redazione di VG247 ha raccolto in un video alcune esibizioni di brani famosi riprodotti con la chitarra di Ellie, tra questi segnaliamo Californication dei Red Hot Chili Peppers, Creep dei Radiohead, Redemption Song di Bob Marley e Seven Nation Army dei White Stripes. Di seguito la lista completa con minutaggio esatto relativamente al video che trovate in apertura:

00:00 Red Hot Chili Peppers - Californication

00:49 Soundgarden - Black Hole Sun

01:49 Shawn James - Through the Valley

02:46 Pink Floyd - Wish You Were Here

05:02 Chris Isaak - Wicked Game

05:29 Jeff Buckley - Hallelujah

06:48 The Cranberries - Zombie

08:02 Radiohead - Creep

09:19 Bob Marley - Redemption Song

10:21 The White Stripes - Seven Nation Army

Questa è solamente una piccola testimonianza ma in rete si trovano già decine e decine di cover suonate in The Last Of Us Parte 2. E voi, avete provato a riprodurre qualche brano? Se invece ve la cavate meglio con il canto, vi suggeriamo di leggere il regolamento del contest The Last Of Us 2 con protagonista Annalisa.

Ricordiamo che The Last Of Us Parte 2 è già da record nel Regno Unito, al lancio il gioco ha debuttato in prima posizione rompendo due primati, restiamo in attesa di conoscere i dati di vendita negli altri paesi europei e nel Regno Unito, per quello che è di fatto uno dei videogiochi più attesi dell'anno, e non solo.