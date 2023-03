The Last of Us 2: chi è Abby?

Avete appena concluso la visione della prima stagione della serie TV di The Last of Us e, gironzolando in rete o chiacchierando con i vostri amici, avete sentito parlare di una certa Abby? Adesso vi diciamo chi è, però state attenti: da qui in avanti troverete, come facilmente immaginabile, alcuni grossi spoiler, anche se abbiamo deciso di non spingerci troppo oltre.

Interpretata nel videogioco da Laura Bailey, veterana del mondo dei videogiochi che le ha prestato voce e movenze attraverso il motion capture, e modellata sulle fattezze della modella Jocelyn Mettler, Abigail "Abby" Anderson è un personaggio fondamentale nell'economia della storia di The Last of Us Part 2. Creata da Neil Druckmann e Halley Gross, gli scrittori del videogioco, è la figlia di Jerry Anderson e un membro del Washington Liberation Front di Seattle, una fazione formata da ex membri delle Luci.

Se non sapete chi è Jerry Anderson non dovete preoccuparvi, non avete gli elementi per saperlo, però vi assicuriamo che lo avete visto già fin troppo bene: si tratta del chirurgo delle Luci che si stava apprestando ad operare Ellie alla fine di The Last of Us e della prima stagione della serie televisiva, prima di essere brutalmente ucciso da Joel, il cui unico scopo era quello di salvare la ragazza.

Ogni azione ha una conseguenza, come imparerà a sue spese Joel. Anni dopo, Abby si metterà sulle tracce dell'uomo alla ricerca di vendetta per il brutale assassinio del padre, ma preferiamo non svelarvi altro per non rovinarvi del tutto la sorpresa. Se volete scoprire il resto della storia di Abby, un personaggio divisivo che in prima istanza è stato preso di mira da un folto gruppo di giocatori per le sue controverse azioni, vi consigliamo di giocare a The Last of Us Part 2 oppure pazientare in attesa della messa in onda della seconda stagione della serie di The Last of Us. Intanto, è già partito il toto nomi su chi potrebbe interpretarla...