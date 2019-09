The Last of Us 2: chi muore nel nuovo trailer? Ipotesi, certezze e speculazioni

Il nuovo trailer di The Last of Us Parte 2 ha suscitato alcuni dubbi: sarà davvero Dina la vittima della violenza dei Serafiti? Proviamo ad analizzare insieme il video per cercare di saperne qualcosa di più...

Il video dei giorni scorsi e la data d'uscita di The Last of Us 2, hanno nuovamente posto il gioco sotto i riflettori, dopo che dell'attesissimo titolo di Naughty Dog si erano un po' perse le tracce e, diciamo la verità, qualche giocatore aveva anche iniziato a destare alcune perplessità.

Il gioco sembra invece più in forma che mai, e all'uscita non manca nemmeno poi tanto come ci si aspettava: Febbraio è vicino in fondo, e nel frattempo avremo di che giocare per ingannare l'attesa, visto che quest'autunno si prospetta spettacolare dal punto di vista delle uscite.

Andiamo ad analizzare dunque il nuovo trailer, e parliamo delle speculazioni e dei dubbi che si è lasciato dietro, nel nostro nuovo video che trovate come di consueto in cima alla news. Per approfondire, non perdetevi l'appuntamento live di oggi sul canale Twitch di Everyeye, dove parleremo del finale del primo The Last of Us, e ci dedicheremo poi a rispondere alle vostre domande sul secondo, con un Q&A interamente dedicato a The Last of Us 2. Non mancate!