The Last of Us 2: chi sono i Serafiti di Seattle?

A contendersi la Seattle distrutta di The Last of Us Parte II ci sono, assieme al WLF, i Serafiti, una setta religiosa insediata su un'isola non lontano dalla città. Guerrieri temibili e con un particolare linguaggio militare basato sui fischi, chi sono veramente questi individui?

The Last of Us Parte II ci permette di ricostruire in maniera abbastanza precisa l'origine dei Serafiti, o Iene (in inglese Scars, dalle cicatrici che portano sul volto). Fondatrice e successiva Profeta del culto serafita è una donna di cui non conosciamo il nome, ma il cui volto è spesso ritratto nei vicoli di Seattle. Sembra che tra il 2013 e il 2014 questa misteriosa figura ebbe una visione divina che a portò a perseguire una vita lontana dalla tecnologia e dalle rovine dell'umanità (punita dal cordyceps per i peccati commessi) per un ritorno al contatto intimo con la natura: fu infatti proprio sull'isola che venne fondata la città di Haven.



Il conflitto con la FEDRA prima, e con il WLF poi, fece sprofondare la metropoli in diverse guerre. Ad un certo punto, tuttavia, la Profeta venne catturata: in quest'occasione la donna cercò di persuadere i suoi avversari ad arrendersi, e a capire la futilità della guerra nel nuovo mondo. Isaac Dixon, capo del WLF, comprendendo la pericolosità della donna, ordinò la sua esecuzione, a cui seguì un'intensificarsi della guerra spezzata solo da qualche sporadico periodo di tregua.

Le fasi finali del conflitto vengono vissute anche da Abby, Lev e Yara durante il loro tentativo di fuga dall'isola. La difesa dei Serafiti costringe il WLF a ritirarsi, limitato anche dalla morte di Isaac per mano della morente Yara. Tuttavia, Haven viene rasa al suolo, e le Iene decimate.