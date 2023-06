Aspettando The Last of Us 3: il clicker di TLOU2 nella statua da 200 dollari!

In concomitanza con il decimo anniversario di The Last of Us, arriva il reveal di una imponente statua da collezione dedicata ai Clicker di The Last of Us: Parte II.

Gli autori di Naughty Dog e il team di Dark Horse hanno infatti svelato ufficialmente la nuova creazione pensata per gli appassionati della serie videoludica. Raffigurante una delle creature più inquietanti di The Last of Us: Parte II, la statua da collezione è interamente dedicata a un Clicker. Proposta in edizione limitata, la creazione è firmata dai talentuosi esperti di Level 52 ed è al momento disponibile per il preordine, con un prezzo di listino fissato a 199,99 dollari.

Realizzata in poliresina, la statua include una base circolare del diametro di 25 centimetri da utilizzare come supporto per il Clicker, oltre a un certificato di autenticità. L'oggetto da collezione ispirato a The Last of Us: Parte II ha un'altezza di circa 30 centimetri e sarà consegnata agli acquirenti tra gennaio e marzo del prossimo anno. A dieci anni di distanza dall'esordio di The Last of Us su PlayStation 3, la serie gode di una straordinaria popolarità, grazie alla trasmissione della serie TV con Pedro Pascal su Amazon Prime Video. Nel frattempo, il team di Naughty Dog promette novità in arrivo sul gioco multiplayer di The Last of Us entro la fine del 2023.