The Last of Us 2: Cliff Bleszinski s'innamora degli artwork sugli Infetti

Dalle pagine del suo profilo Twitter, Cliff Bleszinski ha esortato tutti gli appassionati di videogiochi ad ammirare gli inquietanti artwork realizzati da Jaehoon Kim per dare forma agli infetti dal Cordyceps di The Last of Us Parte 2.

Rivolgendosi direttamente ai suoi follower, il vulcanico papà di Gears of War si è ricollegato al lavoro svolto da Jaehoon Kim per creare i mostri di TLOU 2 e ha lanciato un accorato appello per chiedere se "possiamo fare tutti un passo indietro e fare un lento applauso allo splendore della nuova interpretazione di Naughty Dog sul mito degli zombie infettati dai funghi? Inoltre adoro lo sguardo di questa donna zombi. Dietro ai segni dell'infezione si nota che sta guardando un po' malinconicamente a sinistra, sembra quasi di assistere a un dipinto rinascimentale".



A margine del messaggio condiviso da CliffyB troviamo poi il link al portfolio digitale del designer di Naughty Dog, da cui abbiamo tratto i tre bozzetti preparatori sugli Infetti di The Last of Us Parte 2 che trovate nella galleria in calce alla notizia.

Per un ulteriore approfondimento (rigorosamente senza spoiler di TLOU 2), vi invitiamo a leggere questo nostro speciale sull'Outbreak Day di The Last of Us tra uomini e mostri, con il racconto di Giuseppe Carrabba delle spaventose conseguenze causate dell'infezione del Cordyceps nella società post-apocalittica narrata da Naughty Dog in questa iconica serie.