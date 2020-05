The Last of Us 2: anche il co-creatore Kurt Margenau ha prenotato il gioco!

Dopo aver pubblicato il nuovo trailer sulla storia di The Last of Us 2, il co-creatore del prossimo kolossal di Naughty Dog, Kurt Margenau, condivide sui social un simpatico aneddoto su come sta trascorrendo queste settimane di attesa per l'uscita del titolo su PS4.

Attraverso il suo portale Twitter ufficiale, lo sviluppatore della sussidiaria californiana di Sony conferma di condividere con i fan l'impazienza per il lancio di TLOU 2 spiegando di aver persino deciso di acquistare il gioco su PlayStation Store soltanto per ammirare il conto alla rovescia della schermata di attesa per effettuare il preload del titolo dopo averlo prenotato. A testimoniare il tutto troviamo anche una foto scattata da Margenau alla dashboard della sua PS4 che immortala, appunto, il conto alla rovescia per l'uscita di The Last of Us Parte 2, prevista per il 19 giugno in esclusiva su PlayStation 4 e PS4 PRO.

Il messaggio del co-creatore della nuova epopea di Joel ed Ellie è però solo l'ultimo dei post pubblicati dai dirigenti di Naughty Dog in attesa del sempre più imminente lancio di TLOU 2: nei giorni scorsi, ad esempio, Neil Druckman ha scherzato con Cory Barlog (il direttore di God of War) per aver ricevuto delle minacce di morte, si presume da un utente indispettito dai ritardi nella commercializzazione del titolo o dagli ultimi leak emersi in rete.