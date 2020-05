The Last of Us 2: ecco come è cambiata la grafica negli anni

Nel corso dell'ultimo State of Play di The Last of Us 2, Naughty Dog ha riproposto alcune scene già apparse in passato. Gli appassionati hanno così deciso di compiere una veloce comparativa per capire quali modifiche sono state compiute alla grafica del kolossal PS4 rispetto alle build precedenti.

L'utente di Twitter conosciuto con il nickname JustAnLED ha voluto partecipare alla discussione in atto sui social per portare all'attenzione degli utenti il raffronto tra la grafica ammirata durante lo State of Play e la vecchia build di TLOU 2 presentata da Naughty Dog nel corso della Paris Games Week 2017. Qualora foste interessati a rivedere quel trailer, eccovi il link al video di The Last of Us 2 dalla PGW 2017.

Osservando con attenzione gli scatti comparativi, è possibile notare i numerosi interventi compiuti dai designer al seguito di Neil Druckmann per evolvere ulteriormente il comparto grafico di un titolo che, già tre anni fa, prometteva di offrire un'esperienza ludica ai limiti del fotorealismo.

L'uscita di TLOU 2 è prevista in esclusiva su PS4 per il mai troppo vicino 19 giugno. Prima di lasciarvi alle immagini comparative che trovate nei tweet in calce alla notizia, vi ricordiamo che su queste pagine trovate le nostre considerazioni sulla ferocia di Ellie nel gameplay di The Last of Us 2.