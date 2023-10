The Last of Us Parte 2: come si chiama il cavallo di Ellie?

Le curiosità sulla serie Naughty Dog The Last of Us che forse non sapete sono parecchie: i due capitoli del franchise di The Last of Us sono amati nel panorama internazionale e, soprattutto, tra i principali fan del mondo PlayStation, complice una scrittura e una qualità davvero encomiabile che ne ha segnato l’approdo nell’olimpo videoludico.

Grazie all’arrivo della trasposizione di questo iconico viaggio nel mondo cinematografico, inoltre, l’interesse per la serie di Neil Druckmann ha raggiunto livelli mai visti finora, permettendo all’antieroe per antonomasia Joel e ad Ellie di conquistare i cuori di più persone. Dopo aver scoperto il significato del nome di Joel di The Last of Us, è il momento di conoscere un nuovo dettaglio imprescindibile per i fan della serie: come si chiama il cavallo di Ellie?

Come noi sappiamo, in The Last of Us Parte 2 è stato assegnato un cavallo alla protagonista dell’avventura, così da permetterle di pattugliare un insediamento situato nel Wyoming. Il nome del cavallo di Ellie è Shimmer, fido destriero per diverse sezioni del gioco: dall’esplorazione con Dina alla stazione di rifornimento, sino al nascondiglio di Abby durante la ricerca di Joel e Tommy.

Tuttavia, come gli utenti che hanno portato a compimento The Last of Us 2 ricorderanno, Ellie e Shimmer si ritroveranno a vivere una terribile esperienza in quel di Seattle: ad un certo punto, infatti, un ordigno esplosivo piazzato come trappola dei Washington Liberation Front (WLF) porterà ad un incidente per la protagonista ed il suo compagno di avventura, divenuto vittima di uno dei soldati a seguito di un colpo d’arma da fuoco che porrà fine alla vita ed alla sofferenza di Shimmer.

Conoscevate la storia del cavallo di Ellie? Se vi fosse scappata, ciò non sarebbe una sorpresa: il mondo di The Last of Us Parte 2 è traboccante di dettagli incredibili, molti dei quali possono sfuggire ai giocatori che potrebbero essere intenzionati a ripercorrere le tappe del viaggio di Joel ed Ellie con ulteriori run per cogliere tutti i dettagli e riferimenti delle due produzioni Naughty Dog.