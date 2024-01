The Last of Us 2: come funziona l'upgrade PS4/PS5? Sony rimborsa i preorder frettolosi

Da oggi The Last of Us Parte 2 Remastered è disponibile su PlayStation 5 in formato fisico e come download digitale al prezzo di 49,99 euro. Come noto, chi possiede la versione per PS4 può effettuare l'upgrade al costo di 10 euro per ottenere l'aggiornamento grafico e tutti i nuovi contenuti.

Come funziona l'upgrade di The Last of Us Parte 2 Remastered da PS4 a PS5? Vi basterà avviare la versione PS4 del gioco su PS5 per ricevere l'avviso legato alla disponibilità di un aggiornamento a pagamento, una volta acquistata la chiave di sblocco otterrete l'accesso a tutti i contenuti di The Last of Us Parte 2 Remastered su PS5. Potete effettuare l'upgrade sia che siate possessori della versione digitale sia di quella fisica, in quest'ultimo caso il disco di gioco dovrà essere inserito nel lettore come check di autenticazione sia per effettuare l'aggiornamento che per giocare.

Sempre a proposito dell'upgrade, sembra che Sony stia rimborsando i giocatori che hanno prenotato The Last of Us Parte 2 Remastered su PlayStation Store a 49.99 dollari/euro pur se in possesso del gioco su PS4. Un utente su X infatti afferma di aver ricevuto un messaggio da Sony con il rimborso integrale del preorder, la mail invita a effettuare l'aggiornamento al costo di 10 euro/dollari per risparmiare, anziché ricomprare l'intero pacchetto a prezzo maggiore.

E chi ha prenotato The Last of Us 2 Remastered in versione digitale pur possedendo già TLOU2 per PS4 in formato disco? In questo caso il rimborso sembra improbabile, ma restiamo in attesa di eventuali comunicazioni da parte di Sony.