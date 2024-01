The Last of Us 2: come importare i salvataggi da PS4 a PS5 senza perdere nulla

Dopo aver visto come funziona l'upgrade di The Last of Us Parte 2 da PS4 a PS5 vediamo ora come trasferire i salvataggi tra le due console per importare tutti i progressi. Anche tutti i Trofei e il Platino, nel caso lo abbiate sbloccato.

Si tratta di una operazione semplicissima che richiede pochi passaggi e una manciata di minuti per essere portata a termine. La prima cosa da fare è quella di accendere la PS4 ed effettuare login al PlayStation Network, adesso dovete trovare i salvataggi di The Last of Us Parte 2 dal menu applicazioni e gestione dati e salvataggi.



Selezionate i file di salvataggio di vostro interesse e cliccate su salva online per avere una copia di backup su Cloud. Attenzione perché questa opzione richiede un abbonamento PlayStation Plus attivo. In alternativa potete archiviare i salvataggi su una chiavetta USB seguendo questo percorso:

Impostazioni

Gestione dei dati salvati dell'applicazione

Dati salvati nella memoria di archiviazione del sistema

Copia nella memoria di archiviazione USB

Adesso effettuate il login con lo stesso account PSN su PlayStation 5 e andate nella schermata di gestione dei salvataggi dei giochi PS4, da qui dovete scaricare il file appena caricato sulla nuova console. Infine, avviate The Last of Us Parte 2 Remastered, cliccate su Storia, Importa salvataggi e selezionate il save game appena caricato.

L'importazione dei salvataggi coinvolge anche il Trofeo Platino di The Last of Us Parte 2, se lo avete già sbloccato su PS4 ne otterrete un secondo in automatico per The Last of Us Parte 2 Remastered.