The Last of Us 2: come sarà il nuovo hard disk in edizione limitata?

Oltre alla PS4 PRO Limited Edition x The Last of Us 2, Sony ha annunciato anche l'arrivo di un hard disk esterno targato Seagate per PS4, personalizzato con il logo del gioco Naughty Dog.

L'unità Game Drive The Last of Us Part II Special Edition ha una capienza di 2 Terabyte ed è ovviamente plug and play, di seguito le specifiche ufficiali diffuse da Seagate:

L'iconico aspetto di The Last of Us, in esclusiva per PS4

Armatevi con un arsenale di giochi nuovi e classici

L’unità portatile plug-and-play si collega a qualsiasi porta USB della PS4, viene rilevata automaticamente ed è rapida da installare

Il prezzo per l'Europa non è stato reso noto ma l'edizione standard dell'unità Game Drive 2TB per PlayStation 4 costa 109.99 euro, possiamo aspettarci quindi un prezzo in linea con questa cifra per quanto riguarda la versione limitata personalizzata per The Last of Us Parte 2.

La console PS4 PRO The Last of Us 2 Limited Edition è disponibile in esclusiva da GameStop in Italia mentre il disco esterno Game Drive dovrebbe essere venduto presso numerosi rivenditori autorizzati fisici e online, restiamo in attesa di chiarimenti riguardo la disponibilità nel nostro paese.