The Last of Us 2: ecco come è stato realizzato lo scontro più importante da Naughty Dog

Con l'arrivo di The Last of Us Parte 2 Remastered che riaccende le emozioni dei fan della serie, ecco che Naughty Dog svela un nuovo interessante retroscena sulla realizzazione dell'acclamata produzione. Attenzione: l'articolo contiene spoiler sulla trama di The Last of Us Parte 2, interrompete qui la lettura se volete evitare anticipazioni.

Lo scontro più importante a cui prendiamo parte nel corso del gioco è certamente quello che vede Ellie ed Abby protagoniste. Le due ragazze, quando si incrociano per la prima volta, si affrontano nel teatro in cui Ellie e Dina si erano rifugiate da alcune settimane, scenario in cui avvengono atti di violenza che i fan difficilmente dimenticheranno.

Oltre all'impatto emotivo che questa sequenza restituisce al giocatore, in molti sono rimasti sorpresi dall'IA che guida Ellie, in questo frangente il nostro avversario. Naughty Dog è contenta di ricevere osservazioni al riguardo, e tramite le parole di Vinit Agarwal ha così dichiarato: "Sono contento che ti sia piaciuta la battaglia con il boss del teatro", dichiara il game director rivolgendosi ad un utente. "Fun Fact: io e Arnaldo Licea siamo entrati nel livello come 2 giocatori reali e ci siamo affrontati 1v1 per decidere come avrebbe dovuto comportarsi Ellie. Ho scritto a mano l'intelligenza artificiale di Ellie per adattarla a quell'esperienza". Sebbene lo scontro finale del gioco potrebbe aver suscitato nei giocatori delle emozioni ancor più d'impatto, questo è dal punto di vista ludico uno degli scontri più complessi ed importanti realizzati da Naughty Dog.

Nel frattempo, Sony sta rimborsando gli utenti che hanno frettolosamente preordinato The Last of Us Parte 2 Remastered.