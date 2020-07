The Last Of Us 2: come sbloccare il trofeo L'Arte dello Scasso

The Last Of Us Parte 2 è un titolo ricco di segreti nascosti, oggetti collezionabili e risorse, spesso contenuti in casseforti, che possono essere trovate esplorando la mappa di gioco, insieme alla relativa combinazione.

Una delle casseforti più nascoste si trova nella grande area del centro di Seattle che si aprirà davanti agli occhi di Ellie poco dopo l’ingresso in città, più precisamente nella zona nord-ovest. Per raggiungerla vi basterà localizzare Madison Street sulla mappa, recuperabile nel primo edificio sulla sinistra dopo l’uscita delle due ragazze dal bosco, e percorrerla fino in fondo. Una volta arrivati, attraversate il cancello in rovina e voltatevi sulla destra, dove potrete trovare la cassaforte e un graffito sulla parete che vi indicherà di utilizzare il codice del cancello per aprirla.

Il cancello in questione è quello Ovest 2, e il relativo codice è segnato sul documento con tutti i codici di sblocco dei cancelli che è possibile reperire in uno dei due edifici appena superato il grande muro esterno della città (nella zona in cui dovrete aprire il cancello principale per permettere a Dina e al cavallo di raggiungervi). Aprite quindi il documento dalla apposita sezione dello zaino, e cercate il codice del Cancello Ovest 2, che è 04-51.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare anche la guida per recuperare la combinazione della cassaforte della banca.