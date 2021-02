The Last of Us 2, come si fa a suonare la chitarra?

The Last of Us 2, miglior gioco dell'anno 2020, colpisce per i tanti momenti emotivi realizzati con incredibile cura dal team di sviluppo, come quelli in cui è possibile far suonare a Ellie una chitarra.

Con una scelta di game design semplice ma intrigante, Naughty Dog ha deciso di non riservare questi delicati attimi a delle cutscene dedicate, ma ha fatto in modo di rendere partecipe il giocatore permettendogli di suonare lo strumento a corde insieme alla protagonista. Per ottenere l'effetto voluto e aumentare l'immedesimazione, gli sviluppatori hanno trasformato il touchpad del DualShock 4 nel manico della chitarra: scegliendo gli accordi giusti e sfiorando il touchpad col pollice, quindi, è possibile far suonare a Ellie moltissime melodie, tra cui alcune canzoni famose.

Ovviamente non dovrete fare niente di complicato come suonare una chitarra vera, ma se non volete suonare completamente a caso dovrete imparare almeno la nomenclatura inglese delle note: avrete sicuramente visto, infatti, che le note sullo schermo non sono i classici Do, Sol ecc, ma vanno tradotte come vi mostriamo qui sotto.

A = La

B = Si

C = Do

D = Re

E = Mi

F = Fa

G = Sol

La scrittura musicale comprende anche altri simboli, che i neofiti potrebbero considerare strani, come "#" o "b" prima di una nota, rispettivamente diesis e bemolle, indicanti un semitono più alto o più basso; oppure "m" cioè gli accordi minori. Come vedete il sistema musicale concepito da Naughty Dog è alquanto fedele e complesso, e per questo è possibile suonare anche alcune canzoni famose, dopo un po' di pratica. Tutto quello che vi serve è reperire una tablatura (cioè lo schema delle note necessarie da suonare una dopo l'altra) della canzone che volete provare a suonare.

Canzoni The Last of Us 2

Californication - Red Hot Chili Peppers

- Red Hot Chili Peppers Wish You Were Here - Pink Floyd

- Pink Floyd Black Hole Sun - Sound Garden

- Sound Garden Hallelujah - Leonard Cohen

- Leonard Cohen Bella Ciao

Zombie - The Cranberries

- The Cranberries Redemption Song - Bob Marley

- Bob Marley Creep - Radiohead

- Radiohead La canzone del Sole - Lucio Battisti

- Lucio Battisti Knockin' on Heaven's Door - Bob Dylan

- Bob Dylan Nothing Else Matter - Metallica

- Metallica Asylum for the Feeling - Silent Poets

La Canzone del Sole di Battisti è forse la più semplice da suonare, poichè consiste in soli tre semplici accordi ripetuti. Perché non provate?