The Last Of Us 2: come trovare la cassaforte dell'appartamento

L’avventura di Ellie in The Last Of Us Parte 2 è ricca di segreti nascosti anche una volta superati i sobborghi residenziali di Seattle ed essere entrati di diritto nel Giorno 2.

La cassaforte di cui ci occupiamo oggi si trova poco dopo l’inizio del capitolo e l’uscita di Ellie dal teatro. Una volta superato il cancello con il tornello girevole, noterete un bar con una tenda rossa, il Kingsgate Brewing: tenetelo alla vostra sinistra e procedete verso il gruppo di veicoli abbandonati. Superateli mantenendovi sempre sulla sinistra e, dopo la leggera salita, noterete un furgone, con il portellone aperto, fermo sotto la tettoia d’ingresso di un condominio.



Arrampicatevi quindi sul camion e da lì sulla tettoia, dopodiché entrate attraversando una finestra. Vi ritroverete in un pianerottolo che conduce a due appartamenti. In quello alla vostra sinistra potrete trovare un banco da lavoro e un manuale di addestramento, necessario per sbloccare il trofeo Impara l’arte, oltre a una buona quantità di risorse. L’appartamento sulla destra, invece, è quello che contiene la cassaforte e le indicazioni per aprirla, ma sfortunatamente noterete che è chiuso dall’interno. Per entrare dovrete tornare sulla tettoia da cui siete venuti, saltare sul terrazzo di fronte e rompere un’altra finestra, in modo da raggiungere la vostra destinazione.

Sul tavolo del salone giace un messaggio che ci informa che la combinazione della cassaforte è la data del matrimonio della coppia che una volta viveva nell’appartamento. Su un calendario lì vicino potrete notare che è indicata la data del trentesimo anniversario dei due, e facendo quindi un rapido calcolo si ottiene il codice: 08-10-83. La cassaforte si trova nella camera da letto, all’interno dell’armadio; in questa stanza potete trovare anche una figurina da collezione, non tralasciatela se non volete farvi scappare i trofei Archivista e Collezione Deluxe.

Vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete trovare la guida per trovare la combinazione della cassaforte del garage, contenente una fondina per le armi di Ellie, e la guida per trovare il codice della porta dei tunnel. Non dimenticate inoltre di consultare i nostri consigli per iniziare The Last Of Us Parte 2, privi di spoiler sulla trama.