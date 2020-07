The Last Of Us 2: dove e come trovare il codice della porta nel tunnel

The Last Of Us Parte 2 è un titolo spesso spietato e ingeneroso, soprattutto se affrontato ad alti livelli di difficoltà, ma con la giusta attenzione è possibile scovare rifugi che contengono grandi quantità di scorte che vi aiuteranno a sopravvivere nel mondo di Ellie.

In particolare parliamo della porta blu a combinazione in cui vi imbatterete all’interno del buio corridoio nella zona dei tunnel, subito dopo il vostro primo scontro con un Shambler. Il tastierino numerico con cui è possibile interagire contiene i numeri da 1 a 5, e ciascuno è presente all’interno del codice di cinque cifre da inserire per sbloccare la serratura.

Guardandovi intorno noterete un biglietto, in cui si parla della porta bloccata, che fa riferimento ai distributori automatici di bibite con una frase laconica e non molto chiara. Quello che dovete fare è rompere il vetro del distributore che contiene la lattina (visibile perché “brilla” come gli altri oggetti che Ellie può raccogliere), e leggere il biglietto attaccato ad essa. Quest’ultimo fornisce un indizio sulle prime tre cifre della combinazione, lasciando al giocatore il compito di trovare le ultime due, andando per esclusione. Il codice completo della porta è 1-5-2-4-3: inseritelo e potrete entrare nella stanza, in cui troverete risorse e munizioni utili a proseguire la vostra avventura.

Sulle nostre pagine potete trovare anche la guida per trovare l’anello intagliato e la guida per trovare lo strano manufatto. A proposito di Shambler, avete già letto i consigli per eliminarli in modo veloce e sicuro?