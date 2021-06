The Last of Us 2 compie un anno: Naughty Dog e Sony festeggiano con il nuovo merchandise

Il capolavoro post-apocalittico di Naughty Dog, The Last of Us Parte 2, spegne la sua prima candelina. Per celebrare questa importante ricorrenza, Sony apre una sezione inedita nel proprio store sul merchandise ufficiale PlayStation per fare spazio ai nuovi oggetti e capi d'abbigliamento a tema TLOU 2.

I curatori di PlayStation Gear invitano così tutti gli appassionati dell'ultima, straordinaria epopea action con Ellie e Abby a festeggiare l'anniversario di The Last of Us 2 sfogliando il catalogo aggiornato del merchandise ufficiale per scoprire i nuovi capi di vestiario, gli accessori, le statuette da collezione e i gadget ufficiali del kolossal di Neil Druckmann per PS4 e PS5 grazie al recente update 60fps.

Tra gli oggetti e i capi d'abbigliamento che entrano a far parte della sezione del PlayStation Gear Store dedicata a TLOU 2, troviamo la camicia a maniche corte con la riproduzione del martello a serramanico del gioco, l'astuccio in tessuto resistente e zip, la maglia a maniche lunghe con logo ricamato e il beaty case in pelle ispirata ai kit medici di The Last of Us 2.

Ai collezionisti farà poi piacere assistere all'ingresso nel negozio del merchandise PlayStation ufficiale della Statuetta Gaming Heads di Ellie, con una riproduzione alta 41cm della guerriera interpretabile nel kolossal action. Non mancano poi il Vinile Mondo con la colonna sonora di TLOU 2 composta da Gustavo Santaolalla e Mac Quayle, la statuetta Dark Horse di Abby e tanti altri prodotti legati alle ambientazioni e ai personaggi dell'avventura di Naughty Dog.

In calce alla notizia trovate i messaggi condivisi dal PlayStation Blog e dalle software house interne ai PlayStation Studios per festeggiare l'anniversario di The Last of Us Parte 2.