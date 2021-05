The Last of Us 2 conquista anche Microsoft: un documento interno incensa il kolossal PS4

Nel corso dell'ormai nota disputa legale tra Apple ed Epic per i pagamenti di Fortnite su iOS, sono emersi in rete diversi documenti interni portati in tribunale da "Mike" e "Jon", due membri del Team Xbox chiamati ad analizzare il lavoro svolto dalla concorrenza di Sony con il progetto di The Last of Us 2.

I documenti in questione, prodotti dalle parti in causa nella più ampia analisi processuale sulle conseguenze dell'aspra contrapposizione tra Apple ed Epic per la liberalizzazione dei sistemi di pagamento su piattaforme come App Store, aprono una finestra indiretta sulle strategie portate avanti da Microsoft per evolvere il proprio ecosistema di prodotti e servizi.

Oltre alla fuga di notizie legata ai futuri guadagni per i team di sviluppo su console Xbox, la documentazione emersa online e ripresa dall'utenza del forum di ResetEra consente agli appassionati di scoprire cosa ne pensa Microsoft di TLOU 2 e del lavoro compiuto da Naughty Dog. L'analisi della casa di Redmond ha assunto la forma di una recensione: "Mike" e "Jon" del Team Xbox discutono dei numerosi pregi del capolavoro i Neil Druckmann, lodandone soprattutto il comparto grafico e la narrazione.

Quanto al gameplay, i due membri del Team Xbox partono dagli elogi ad aspetti come l'intelligenza artificiale o la grandezza degli scenari per giungere alle proprie conclusioni riferendo (presumibilmente ai dirigenti di Microsoft) di non essere rimasti particolarmente colpiti dalle meccaniche sparatutto. In chiusura di analisi, i rappresentanti del Team Xbox sottolineano come sia "estremamente raro assistere al lancio di un gioco come The Last of Us Part 2, un titolo che si prefigge lo scopo di portare avanti l'arte della narrazione all'interno di un'esperienza videoludica. [...] The Last of Us 2 ci è piaciuto molto, ci siamo divertiti un sacco a giocarci e ci ritroviamo a pensare ai suoi personaggi e alle loro storie anche dopo aver terminato l'avventura".