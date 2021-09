The Last of Us 2 conquista tutti: coppia matura cerca un tutor per imparare a giocare!

Contestualmente ai festeggiamenti per il The Last of Us Day 2021, l'immaginario creato da Naughty Dog ha spinto una coppia matura a cercare di avvicinarsi al mondo dei videogiochi.

Tramite un adorabile annuncio, due "cittadini Senior" statunitensi hanno avviato la ricerca di un tutor che possa aiutarli ad acquisire dimestichezza con PlayStation 4. La ricerca, in particolare, è finalizzata ad imparare a giocare ad alcuni titoli specifici, tra i quali spicca proprio The Last of Us: Parte 2. Nel pieno rispetto delle precauzioni per il contenimento della pandemia globale, la coppia - già vaccinata - è in cerca di un esperto e vaccinato videogiocatore che possa impartirle delle lezioni a domicilio.



Marito e moglie scrivono di avere bisogno di una persona che possa spiegare loro come sfruttare al meglio il controller per immergersi nei giochi PlayStation 4. "Abbiamo bisogno di qualcuno che sia paziente - scrivono - e che possa insegnare senza giudicarci, spazientirsi o irritarsi". Le sessioni di "studio" dovrebbero avere una durata di circa due o tre ore. L'obiettivo della coppia è molto chiaro: "Vogliamo divertirci con questo diversivo!".

Chissà che le lezioni ricevute non portino la coppia ad attendere con trepidazione anche lo sviluppo del multiplayer di The Last of Us: Parte 2!