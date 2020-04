The Last of Us 2: cosa ne pensa Neil Druckmann dei leak?

Nella giornata di ieri Naughty Dog ha pubblicato un messaggio per ringraziare la community commentando l'incresciosa situazione legata ai leak dello scorso weekend ed agli spoiler che rapidamente hanno iniziato a diffondersi sui social media. Al messaggio hanno fatto seguito anche le parole di Neil Druckmann.

Condividendo la lettera aperta, Neil Druckmann ha aggiunto di "avere il cuore spezzato" e il suo pensiero è rivolto ai membri del team di sviluppo e ai giocatori. I primi stanno lavorando con passione da anni sul progetto e non meritano che il talento venga macchiato da simili episodi mentre i secondi attendo il gioco con estrema ansia e qualsiasi anticipazione rischia di rovinare l'esperienza.

Druckmann sottolinea in ogni caso che "la lunga attesa varrà assolutamente la pena" e invita nuovamente i giocatori a prestare attenzione. Ricordiamo che The Last of Us 2 uscirà il 19 giugno, a sorpresa Sony ha annunciato la data di uscita nelle scorse ore, al tempo stesso rinviando Ghost of Tsushima, non più previsto per il 26 giugno ma in arrivo il 17 luglio, entrambi in esclusiva PlayStation.

Su Everyeye.it trovate un piccolo trucco per evitare spoiler e anticipazioni su The Last of Us 2 utilizzando un plugin disponibili per tutti i principali browser.