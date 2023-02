The Last of Us Parte 2: un cosplay di Ellie cacciatrice armata di arco

Da pochi giorni è stata rilasciata la quinta puntata della serie televisiva di The Last of Us. Gli spettatori stanno dunque avendo modo di ripercorrere gli eventi accaduti durante il viaggio di Joel ed Ellie. Ecco un cosplay di Ellie da The Last of Us.

La serie TV prodotta da HBO ha chiuso il mini-arco narrativo ambientato a Kansas City con una fuga da cardiopalma. Il successo di questa produzione sta permettendo a The Last of Us Parte 1 di risalire nelle classifiche statunitensi, con gli spettatori desiderosi di poter impersonare e vivere le avventure dei protagonisti visti in televisione.

Il recente boom della popolarità di The Last of Us sta ovviamente avendo impatto sulla community di cosplayer. Artiste da ogni dove stanno infatti condividendo le proprie interpretazioni dei personaggi della serie di Naughty Dog e Neil Druckmann.

A condividere un'interpretazione della Ellie adulta apparsa in The Last of Us Parte 2 questa volta è la cosplayer EzySummer. Negli scatti da lei condivisi su Instagram, in cui afferma di stare apprezzando l'adattamento televisivo, vediamo una Ellie cacciatrice brandire il suo arco e, seduta sul ciglio di un'abitazione innevata, prendersene cura per non incappare in problemi di ogni sorta in combattimento. Voi che ne dite, potrebbe impersonare Ellie per la seconda parte della serie TV?