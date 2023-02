The Last of Us Parte 2: un cosplay di Ellie pronta all'assassinio

La serie TV di The Last of Us prodotta da HBO sta convincendo proprio tutti, anche i più scettici, confermandosi come uno dei migliori adattamenti videoludici mai portati. Con la fama della serie Naughty Dog che cresce puntata dopo puntata, ecco un perfetto cosplay di Ellie da The Last of Us Parte 2.

Mentre in rete si accendono i primi rumor sulla Director's Cut di The Last of Us Parte 2, la community di appassionati si gode la serie TV, giunta al suo quarto episodio. Il viaggio di Joel ed Ellie verso il Wyoming alla ricerca delle Luci e di Tommy sta proseguendo, ma il percorso è irto di ostacoli. A ogni modo, la cosplayer usagichii si porta avanti.

Se l'interpretazione di Bella Ramsey, attrice che impersona Ellie nella serie TV, è stata molto criticata, l'interpretazione della cosplayer orientale è invece perfetta, identica alla protagonista del videogioco di Naughty Dog.

Il cosplay, portato da usaghichii per il Gamescom, vede la Ellie ormai cresciuta di The Last of Us Parte 2 aggirarsi per un campo nemico. Messa da parte la chitarra che Joel le ha insegnato ad usare, Ellie è armata di un affilato coltello da caccia con cui è pronta a eliminare i suoi avversari.