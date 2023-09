The Last of Us 2: un cosplay di Ellie revisiona il kit di sopravvivenza a sua disposizione

Negli ultimi giorni alcune dichiarazioni sospette di Neil Druckmann hanno riportato The Last of Us al centro di numerosi chiacchiericci. Lo sceneggiatore e game director di Naughty Dog starebbe lavorando a un nuovo gioco in esclusiva per PlayStation 5. Secondo l'opinione di molti, questo titolo misterioso potrebbe essere proprio The Last of Us 3.

Nel corso di un'intervista Druckmann ha affermato di non poter parlare del nuovo gioco PlayStation 5 di Naughty Dog, ma tanto è bastato per far scatenare gli appassionati. Tra chi è convinto che si possa trattare di una nuova IP e chi invece rivorrebbe una serie dal passato, la convinzione più diffusa è che si tratti di un nuovo episodio della storia di Ellie.

Il gioco segreto di Neil Druckmann potrebbe essere The Last of Us Parte III e la community ha già accolto con entusiasmo questa possibilità. La serie nata nel 2013 su PlayStation 3 è una delle più amate dal pubblico, nonché dalla comunità di cosplayer. Vediamo infatti Ellie, ma cresciuta come nella seconda parte del viaggio, in un set condiviso dalla cosplayer Annie Graves.

In questo cosplay di Ellie da The Last of Us Parte II vediamo la ragazza cimentarsi con la revisione del suo kit di sopravvivenza. Se nel primo scatto sta smontando la sua pistola, ricaricandone le munizioni, nella seconda foto è invece pronta a utilizzarla per difendersi dai clicker e dai criminali presenti nella zona boschiva.