The Last of Us 2: cosplayer italiana interpreta Ellie e riceve il plauso di Naughty Dog

Dopo aver calamitato le attenzioni dei fan di TLOU per aver dato vita ad Ellie nel cosplay di The Last of Us 2, la creatrice di contenuti italiana Virginia Ceci, in arte "Dvbhebrickmvster", riceve ancora una volta il plauso di Naughty Dog per la sua ultima interpretazione della protagonista del capolavoro PS4.

Reindossando i panni della fiera guerriera di The Last of Us Parte 2, Dvbhebrickmvster ha attirato le attenzioni della casa di sviluppo californiana e spinto la sussidiaria dei PlayStation Studios a condividere il suo cosplay di Ellie attraverso i propri seguitissimi profili social.

Alla realizzazione della nuova, straordinaria reinterpretazione di Ellie da parte di Virginia Ceci hanno collaborato anche i creatori di contenuti italiani Betsu Boys e Cristina "Fotografacida" Lepore. Date un'occhiata al lavoro svolto da Dvbhebrickmvster negli scatti condivisi dalla cosplayer attraverso il suo profilo Instagram ufficiale e fateci sapere che cosa ne pensate al riguardo.

Già che ci siamo, ricordiamo a tutti i fan dell'epopea post-apocalittica firmata da Neil Druckmann che i leak della causa Apple vs Epic hanno svelato un sorprendente documento interno di Microsoft con la recensione di The Last of Us 2.