The Last of Us Parte 2 è costato 220 milioni:cifre non sostenibili per alcuni sviluppatori

Con la diffusione non prevista delle informazioni riservate del documento che Sony ha presentato al tribunale per il processo tra Microsoft e FTC sul caso Activision, abbiamo appreso che The Last of Us Parte II è costato 222 milioni di dollari e Horizon Forbidden West 212 milioni di dollari.

Cifre mastodontiche che hanno fatto sobbalzare non solo i giocatori, ma anche gli sviluppatori che sono direttamente coinvolti nell'industria videoludica. Alcuni sono convinti che queste non siano cifre sostenibili per il settore: l'ex sviluppatrice di Psychonauts 2 Lisette Titre-Montgomery, per esempio, ha ha fatto notare che Sony ha speso 220 milioni in sei anni per realizzare The Last of Us Part 2 prima di vedere un solo centesimo di ritorno, sostenendo che "i team di queste dimensioni non sono sostenibili per così tanto tempo".

L'ex produttore di Capcom e Xbox Shana ha centrato la situazione in una prospettiva più ampia, sottolineando che una cifra di questo genere comporta in linea teorica una spesa media di $15.000 al mese per dipendente (non si parla di stipendi effettivi ma di generale costo di mantenimento del team). Questo diventa quindi il motivo per cui i giochi a volte non possono essere rimandati: il costo per svilupparli e per pagare i team aumenta in modo estremamente rapido. Tutto questo, senza contare gli investimenti finanziari destinati al marketing, che specialmente per i progetti tripla A ricopre un ruolo fondamentale.

A rimanere particolarmente perplessi sono stati alcuni sviluppatori indie, tra cui Rami Ismail: "Mi basterebbe un decimo di questa cifra per finanziare 20-30 incredibili giochi indie di sviluppatori fantastici in tutto il mondo", ha dichiarato su Twitter. Un sentimento che è stato condiviso da altri creativi, con molti sviluppatori indipendenti che suggeriscono che una piccola frazione del budget messo a disposizione di Naughty Dog potrebbe essere trasformativa per le loro carriere.