The Last of Us 2, criticata la violenza del nuovo trailer: la risposta di Sony

Durante la conferenza della Paris Games Week 2017,ha mostrato - specialmente nei casi di- dei trailer dal contenuto particolarmente violento.

Le scene mostrate durante i filmati sono state criticate da giornalisti e giocatori, e la risposta del colosso nipponico, arrivata tramite le parole di Jim Ryan, non si è fatta attendere. Il presidente di Sony Interactive Entertainment Europe si è soffermato soprattutto sulla questione riguardante il nuovo titolo di Naughty Dog.

"The Last of Us è ovviamente un gioco fatto da adulti per gente adulta. Non posso darlo per scontato, ma il gioco avrà probabilmente il rating 18+, penso sia plausibile. Ed è lì che esiste il mercato indicato per questo tipo di persone: adulti che giocano a questo genere di titoli. Abbiamo questa tipologia, e poi dall'altro lato c'è stato Concrete Genie, che mia figlia di 8 anni ha subito deciso di voler giocare.

Penso che noi forniamo la piattaforma, e chi crea giochi deve portare contenuti sulla piattaforma. Noi mettiamo la piattaforma al loro servizio, e dobbiamo assicurarci che un determinato prodotto finisca ad un specifico gruppo di giocatori - che sia, in particolar modo, dell'età consigliata. Penso che The Last of Us Part II abbia rappresentato un gran modo di chiudere la conferenza, e ho avuto delle ottime sensazioni al riguardo".

Anche David Cage ha risposto alle recenti critiche mosse nei riguardi del trailer di Detroit: Becom Human mostrato alla Paris Games Week: qui trovate il commento del leader di Quantic Dream.