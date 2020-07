The Last of Us 2 e la cura per i dettagli: ecco le scene mocap con i cani

Il Lead Animator di Naughty Dog, Jeremy Yates, ha pubblicato su Twitter le foto e i filmati delle scene di motion capture realizzate con l'ausilio di diversi cani per rendere ancora più realistico The Last of Us Parte 2.

Le scene in mocap realizzate da Naughty Dog per registrare le complesse animazioni ingame degli animali che popolano la dimensione post-apocalittica di The Last of Us Parte 2 hanno visto per protagonisti diversi cani.

Nello scatto che campeggia a inizio articolo, ad esempio, Yates ringrazia i cuccioloni Winnie, Moxie, Kippy e Stetson che, alternandosi frequentemente sul set per evitare ogni tipo di stress, hanno contribuito a rendere ancora più profonda e stratificata l'esperienza ludica di TLOU 2. Sempre a detta del principale responsabile delle animazioni di Naughty Dog, le sessioni in motion capture con i cani sono servite anche a ricreare ingame le sequenze per il galoppo dei cervi.

Nel lasciarvi alle splendide sequenze mocap con i membri canini del cast dell'ultimo capolavoro di Naughty Dog, vi ricordiamo che sulle pagine di Everyeye.it potete approfondire la conoscenza del canovaccio narrativo dell'opera firmata da Neil Druckmann leggendo questo nostro speciale su tutte le fazioni di The Last of Us Parte 2.