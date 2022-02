The Last of Us Parte 2: Dark Horse annuncia la splendida statua di Joel

Mentre è al centro degli ultimi rumorThe Last of Us Parte 2 Director's Cut su PS5, Dark Horse Comics ha annunciato l'arrivo di una nuova statua dedicata ad uno dei principali personaggi della serie Naughty Dog, ovvero Joel.

L'azienda produttrice di oggetti da collezione ha infatti confermato l'uscita di una terza statua della collezione relativa a The Last of Us Parte 2, che vanta già Ellie mentre impugna l'arco ed Abby. La statua dedicata a Joel vede il personaggio nella sua versione vista nelle fasi iniziali del secondo capitolo, ovvero con una giacca di colore marrone, mentre impugna una rivoltella e la chitarra che ha recuperato in un edificio per la giovane Ellie. L'uscita del prodotto, alto poco meno di 23 centimetri, è prevista per il mese di giugno 2022 al prezzo di 59,99 dollari, ovvero lo stesso degli altri oggetti della stessa serie.

Come ci tengono a precisare i produttori dell'oggetto da collezione sul post Twitter che svela l'esistenza della statua al pubblico, le sue dimensioni combaciano perfettamente con gli altri prodotti della medesima serie. Chi ha acquistato quindi la statua di Ellie e ha prenotato quella di Abby potrà posizionarle una accanto all'altra senza alcun tipo di problema.

Prima di lasciarvi all'immagine della statua, vi ricordiamo che sulle nostre pagine trovate lo scontro a fuoco perfetto di The Last of Us Parte 2 nel video di un fan.