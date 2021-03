The Last of Us 2 Dark Sides e Uncharted Collection per PS5 nei piani di Naughty Dog?

Un leak diffuso inizialmente su 4Chan e in seguito rimbalzato su Reddit e ResetERA potrebbe aver svelato quelli che sembrano essere i piani di Naughty Dog per il prossimo futuro. Dobbiamo necessariamente usare il condizionale dal momento che la fonte non risulta troppo attendibile.

Il leak è attribuito ad una fonte apparentemente impegnata nel marketing di Sony Interactive Entertainment, la persone in questione ha letto una email interna dove i piani di Naughty Dog sarebbero stati svelati nel dettaglio.

Si parte di Uncharted Chronicle Edition, raccolta per PC e PS5 in arrivo nel 2021 che includerà tutti i giochi di Nathan Drake usciti fino ad oggi, tra cui Uncharted L'Abisso D'Oro per PlayStation Vita, oltre alla trilogia originale, Uncharted 4 Fine di un Ladro e Uncharted L'Eredità Perduta.

Si parla poi di The Last of Us 2 Dark Sides, espansione del gioco per PlayStation 4 e PlayStation 5 che includerà un nuovo arco narrativo incentrato su Abby e introdurrà la modalità multiplayer e la Battle Royale, uscita prevista nei primi mesi del 2022. Infine spazio a Stray's Cross, nuova IP dello studio in sviluppo per PlayStation 5 e PlayStation VR 2: la fonte parla di un gioco Sci-Fi in prima persona con sezioni sparatutto, la data di uscita non è stata resa nota.

Noi vi invitiamo a prendere tutto con le dovute precauzioni considerando la pubblicazione originale su 4Chan e la fonte del tutto sconosciuta.