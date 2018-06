The Last of Us 2: la data sarà annunciata a ridosso del lancio; tante nuove informazioni

The Last of Us Part II è stato senza ombra di dubbio uno dei giochi che più hanno impressionato all'E3 2018. Il titolo targato Naughty Dog ha lasciato in tanti a bocca aperta, ma sfortunatamente non è ancora stata annunciata una data di lancio.

Rispondendo alle pressioni domande al riguardo, il creative director Neil Druckmann ha dichiarato che l'annuncio della data di lancio arriverà soltanto quando la release del gioco sarà effettivamente vicina. Evidentemente, quindi, avremo ancora da attendere pazientemente.

In aggiunta, sono stati svelati tanti nuovi dettagli sul gioco, che vi andiamo a riportare di seguito:

Il concetto fondamentale su cui si baserà il titolo sarà quello della tensione. Per raggiungere questo obiettivo, Ellie sarà in costante contatto con l'ambiente circostante, potendo quindi sgattaiolare sotto i veicoli, passare attraverso gli oggetti, ed in generale interagire attivamente ed in modo umano e realistico con ciò che la circorda;

Gli sviluppatori hanno lavorato per rendere umana anche l'I.A., così da non rendere i nemici dei semplici bersagli. Ad esempio, questi si chiameranno fra di loro per nome, così da restituire un maggiore senso di realismo e credibilità;

Ellie era già un personaggio giocabile nel DLC Left Behind di The Last of US, ma il suo gameplay è stato ora esponenzialmente espanso, a partire dal combattimento, passando per l'esplorazione, lo stealth ed il crafting;

Introdotta la schivata, che sarà fondamentale nei combattimenti. Il combat system offrirà costantemente degli spunti per creare situazioni dinamiche e coinvolgenti, in gran parte grazie alla rinnovata interazione ambientale;

Lo stealth è definito "analogico": Ellie non sarà mai completamente occultata, e tale aspetto dipenderà da quanto sarà alta l'erba in cui ci siamo riparati, o quanto imponente la struttura dietro cui ci siamo nascosti. Presente anche il salto, che apre a scenari di gameplay in senso verticale;

Presente il crafting. Gli oggetti che possederemo dipenderanno dalle nostre scelte ed ognuno di loro occuperò uno slot nel menù. Ci saranno diversi tipi di frecce;

Il gioco sarà ancora story driven, ma presenterà aree più aperte ed estese rispetto al passato;

I combattimenti potranno avvenire in ogni posto. Nessun luogo sarà sicuro;

L'I.A. comunica molto e consente ai nemici di andare a caccia di Ellie in modo intelligente e plausibile;

Gli infetti faranno il loro ritorno, ed il loro gameplay sarà espanso. Rappresenteranno una minaccia non solo per Ellie, ma anche per i suoi nemici;

La demo dell'E3 è ambientata nella Jackson County;

l'"Old Man" menzionato nel trailer è di fatto riferito a Joel.

The Last of Us Part II è atteso in esclusiva su PS4. In calce trovate un'immagine tratta dalle sessioni di motion capture che hanno portato alla realizzazione della scena del bacio. Naughty Dog ha ammesso di aver incontrato più di una difficoltà tecnica per poterla girare.