The Last of Us 2: data di uscita svelata dal teaser con l'orologio di Joel?

Nella giornata di ieri Naughty Dog ha pubblicato un nuovo teaser di The Last of Us Part 2 che mostra l'orologio rotto di Joel segnare un'orario in particolare, con le lancette che si muovono a intervalli regolari: ma l'orario mostrato sul quadrante sarà davvero casuale oppure no?

L'orologio segna le 2:15, molti hanno quindi ipotizzato che queste cifre possano nascondere la data di uscita del gioco, ovvero il 15 febbraio 2020, giorno che però cade di sabato e dunque da scartare. Soffermiamoci quindi sui numeri 2 e 3... The Last of Us 2 potrebbe uscire il tre febbraio o il due marzo?

Anche queste due date destano sospetti poichè si tratta di due lunedì, giornata nella quale solitamente non si pubblicano nuovi giochi, con Sony che negli ultimi anni ha lanciato le sue esclusive più importanti il martedì, mercoledì o venerdì. Altra data ipotizzata è quella dell'8 febbraio 2020, anche in questo caso però parliamo di un sabato e quindi l'ipotesi crolla immediatamente.

Con ogni probabilità stasera scopriremo la data di uscita di The Last of Us 2, nel weekend un rivenditore svizzero ha inserito il gioco in listino con uscita fissata per il 28 febbraio 2020... sarà vero? Per scoprirlo non vi resta che seguire l'evento PlayStation State of Play sul canale Twitch di Everyeye.it a partire dalle 21:30, vi aspettiamo!