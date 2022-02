The Last of Us 2: dataminer svelano l'equipaggiamento antisommossa del multiplayer

Dopo la grande visibilità mediatica ottenuta con la scoperta della mappa Battle Royale di The Last of Us 2, il creatore di contenuti e dataminer Speclizer si riaffaccia su YouTube per svelare ulteriori file inutilizzati del multiplayer del capolavoro di Naughty Dog.

Con l'aiuto di Angel-gbc, lo youtuber è riuscito a riattivare i file presenti in una delle cartelle nascoste del comparto multiplayer di TLOU 2. Il datamining dell'avventura post-apocalittica di Sony rivela così tre set di equipaggiamenti da sbloccare, presumibilmente, acquisendo punti esperienza nelle attività multigiocatore di The Last of Us Parte 2.

Le tre skin in questione avrebbero dovuto trasformare l'aspetto del proprio personaggio online, donandogli un equipaggiamento antisommossa con giubbotto antiproiettile e sistemi di protezione antiesplosione per forze di polizia, agenti speciali e soldati.

Intanto, Naughty Dog continua ad assumere talenti per nuovi progetti che, oltre alla già promessa esperienza multiplayer di The Last of Us 2, terranno impegnati gli sviluppatori californiani dei PlayStation Studios da qui ai prossimi anni. In attesa di scoprire cosa bolle in pentola dalle parti di Naughty Dog, date un'occhiata all'ultimo video sui tre set antisommossa per il multiplayer di TLOU 2 e fateci sapere con un commento che cosa ne pensate al riguardo.