The Last of Us 2 e il debutto da record: battuti Spider-Man, God of War e Uncharted 4

Nonostante le polemiche, gli spoiler e i riviii, The Last of Us Part 2 è stato capace di vendere più di quattro milioni di copie in un solo weekend. Un risultato pazzesco, che lo trasformano nell'esclusiva PlayStation 4 venduta più rapidamente di sempre.

Per contestualizzare al meglio questo risultato, abbiamo ben pensato di metterlo a confronto con quelli ottenuti da altre popolari esclusive PlayStation 4 quando sono arrivate sul mercato. Il precedente record apparteneva a Marvel's Spider-Man, che nei primi tre giorni di commercializzazione - dal 7 al 9 settembre 2018 - piazzò 3,3 milioni di copie. Subito dietro c'è God of War, che nel weekend di lancio - dal 20 al 22 aprile 2018 riuscì a venderne 3,1 milioni. Surclassata anche un'altra grande esclusiva di casa Naughty Dog: nel 2016 Uncharted 4 vendette 2,7 milioni di copie nei primi cinque giorni di sfruttamento - il gioco uscì di mercoledì (10 maggio), e non di venerdì come gli altri citati.

Insomma, possiamo affermare tranquillamente che The Last of Us Part 2 è riuscito a demolire i già eccellenti risultati delle esclusive PlayStation 4 di maggior successo, ed ha tutte le carte in regola per continuare a vendere nei mesi e negli anni a venire. Fin dove arriverà? Intanto, se non l'avete ancora acquistato, vi consigliamo caldamente di leggere la nostra recensione di The Last of Us Part 2.