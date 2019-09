The Last of Us 2: il Dietro le Quinte del trailer ci mostra nuove scene di gameplay

Per celebrare l'Outbreak Day, Naughty Dog ha appena pubblicato un Dietro le Quinte del trailer di The Last of Us Parte 2 mostrato in occasione dello State of Play e nel quale si possono vedere delle scene inedite di gameplay con protagonista la giovane Ellie.

Tra un frammento e l'altro di gameplay possiamo anche ascoltare le parole di Neil Druckmann e degli altri membri del team di sviluppo, i quali ci spiegano alcuni interessanti aspetti del gioco come le meccaniche stealth o il combattimento corpo a corpo. A questo proposito è possibile vedere la protagonista affrontare un pericoloso Clicker, le pericolose creature dall'udito sopraffino che abbiamo affrontato nel primo capitolo.

Prima di lasciarvi al filmato, vi ricordiamo che il gioco arriverà sugli scaffali di tutti i negozi a partire dal prossimo 21 febbraio 2020 in esclusiva su PlayStation 4 e PlayStation 4 Pro. Nel caso foste interessati all'acquisto, potete dare un'occhiata alle varie edizioni speciali di The Last of Us Parte 2, delle quali sono stati annunciati prezzo e contenuti.

Sulle nostre pagine potete leggere anche l'anteprima di The Last of Us Parte 2 a cura di Francesco Fossetti, che ha provato per la prima volta una demo del gioco.

Sapevate che per Neil Druckmann il personaggio di Joel sarà fondamentale in The Last of Us Parte 2?