The Last of Us Parte 2, Dina ed Ellie nei cuori dei fan: un dipinto omaggia la coppia

In attesa di scoprire maggiori dettagli sui prossimi progetti di Naughty Dog, la community videoludica non dimentica la coinvolgente narrazione proposta da The Last o Us: Parte II.

Ne sono testimonianza le molteplici creazioni realizzate dai fan e dedicate all'immaginario della serie. Tra queste ultime, troviamo ora anche una interessante produzione artistica, di cui potete visionare un'immagine direttamente in calce a questa news. Attiva su Reddit come "Little Sadie", un'appassionata videogiocatrice ha infatti confezionato un notevole dipinto dedicato ad Ellie e Dina, tra le grandi protagoniste dell'ultimo capolavoro Naughty Dog. Realizzato con guache, il quadro è stato particolarmente apprezzato dalla community di Reddit, che ne ha ammirato lo stile e la tecnica di realizzazione. Cosa ve ne pare?



Al momento, non è chiaro se quanto raccontato in The Last of Us: Parte II segnerà la conclusione del percorso di crescita compiuto da Ellie oppure se Naughty Dog deciderà di sviluppare un ulteriore sequel. Per il momento, Neil Druckmann si è limitato a confermare l'esistenza di una sorta di primo canovaccio per The Last of Us: Parte III, senza però esprimersi sull'effettiva intenzione della software house di convertirlo o meno in un videogioco nel prossimo futuro. Nel frattempo, sono sempre di più gli indizi che puntano sull'esistenza di una produzione multiplayer realizzata da Naughty Dog.