The Last of Us Parte 2 Director's Cut nel 2022 su PS5? Il rumor di Tom Henderson

Il noto insider Tom Henderson si è scatenato sul futuro di The Last of Us affermando che vari progetti legati al franchise non solo esisterebbero, ma sarebbero anche ad un passo dal loro completamento. Dopo aver rivelato che The Last of Us Remake è quasi pronto, si è soffermato anche sul secondo capitolo.

In risposta al suo tweet in cui ha parlato del rifacimento del primo episodio, la cui uscita sarebbe prevista per la seconda metà del 2022, Henderson ha aggiunto che Naughty Dog starebbe sviluppando anche una Director's Cut di The Last of Us Parte 2, oltre a portare avanti i lavori sulla componente multiplayer confermata ma ancora mai mostrata. L'insider specifica però di non sapere quando questa nuova versione vedrà la luce, presumibilmente nel 2022 su PS5.

Henderson ha inoltre ipotizzato che una possibile uscita contemporanea di tutti i progetti legati a The Last of Us (TLOU1 Remake, TLOU2 Director's Cut e il multiplayer) sarebbe un "buon compromesso" qualora God of War Ragnarok dovesse essere rinviato al 2023, ma su quest'ultimo punto sottolinea che le sue sono pure speculazioni personali. Aggiunge infine che l'obiettivo di Sony sarebbe creare hype per l'uscita della serie TV targata HBO di The Last of Us, oltre a riempire una seconda metà del 2022 al momento ancora piuttosto vuota per PlayStation.

Ricordiamo che Neil Druckmann ha confermato molteplici giochi Naughty Dog in sviluppo per PS5, pertanto a questo punto non è assolutamente da escludere che alcuni di essi siano proprio legati all'amata serie con protagonista Ellie.