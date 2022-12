The Last of Us Parte 2 Director's Cut su PS5 e PC: spuntano i primi rumor

Mentre i fan sono in trepidante attesa dell'arrivo del primo episodio della serie TV targata HBO e della versione PC della Parte 1, stanno tornando a riaccendersi i riflettori sulla chiacchierata versione Director's Cut di The Last of Us Parte 2.

A parlare nuovamente del gioco a quasi un anno di distanza dalla comparsa dei primi rumor è lo stesso insider che all'epoca anticipo con precisione l'esistenza di The Last of Us Parte 1, ovvero il rifacimento del primo capitolo della serie Naughty Dog per PlayStation 5. Vista la provenienza delle voci di corridoio, c'è motivo di credere che il team Sony sia effettivamente al lavoro su una riedizione di The Last of Us Parte 2 con una serie di migliorie grafiche e di gameplay che possano sfruttare al meglio le capacità tecniche della console di ultima generazione e, perché no, permettere anche al secondo capitolo di approdare su PC per consentire ai videogiocatori di vivere la storia di Ellie e Joel nella sua interezza.

Nel caso in cui foste in dubbio sulla veridicità del rumor, sappiate che è stata segnalata da alcuni utenti particolarmente attenti anche uno strano avvenimento sul canale ufficiale YouTube di PlayStation: in maniera silenziosa, il trailer che mostra le migliorie dell'update per PS5 di The Last of Us Parte 2 (funzionante comunque tramite retrocompatibilità) è stato rimosso e non è più visibile nella sua versione ufficiale. Secondo alcuni, si tratta di un chiaro segnale della volontà di Sony di concentrarsi sul futuro aggiornamento del gioco che sfrutterà davvero PS5.

In attesa di scoprire se sia vero o meno, vi ricordiamo che il trailer della serie TV ricreato in TLOU Parte 1.