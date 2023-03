The Last of Us Parte 2 è divisivo? Ecco cosa ne pensa Neil Druckmann delle critiche

Trasmesso il commovente finale della Stagione 1 della serie TV di The Last of Us, per Neil Druckmann è giunto il momento di guardare al futuro, non prima però di guardare al passato e alle aspre critiche mosse da parte della community per la storia di The Last of Us Parte 2.

Nel corso dell'ultima intervista concessa a GQ da Druckmann, il papà di TLOU e co-creatore dell'omonima serie HBO è tornato sulle polemiche scatenate dai leak del secondo capitolo e dalle successive critiche mosse da chi, a lancio avvenuto, ritenne che la storia di The Last of Us Parte 2 fosse 'troppo divisiva', tanto per i temi trattati quanto per il destino scelto da Naughty Dog per i personaggi più iconici.

A tal riguardo, Druckmann è categorico nel riferirsi a quelle critiche affermando che "non mi interessano. Il modo in cui reagisce il pubblico è completamente al di fuori del nostro controllo. Quindi, se penso al futuro della serie TV, mi chiedo solo cosa possiamo fare per realizzarne la miglior versione possibile partendo da quella storia. È questo l'unico problema che ci poniamo e con il quale lottiamo ogni giorno".

Alle dichiarazioni di Neil Druckmann fanno eco le parole di Craig Mazin: il co-creatore della serie HBO di The Last of Us prende spunto dalle frasi dell'esponente di Naughty Dog per sottolineare come "il coinvolgimento emotivo del pubblico, anche critico, è sempre preferibile a quello che riteniamo essere il peggior risultato possibile, ovvero l'indifferenza. E questo anche nel caso in cui la trama spinga le persone alla rabbia, alla confusione o alla delusione".

