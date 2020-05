The Last of Us 2 domina le classifiche di Amazon, boom di preordini

The Last of Us Parte 2 è attualmente il videogioco per PS4 più venduto su Amazon in Nord America, Canada, Regno Unito, Francia, Brasile e Australia. Il gioco Naughty Dog domina la Top 100 dei prodotti più venduti nella categoria giochi PlayStation 4, dietro ad Assassin's Creed Valhalla.

Il grande hype generato dall'annuncio del nuovo Assassin's Creed non è bastato al gioco Ubisoft per diventare il titolo più prenotato sul sito di eCommerce numero uno al mondo, primato attualmente nelle mani di The Last of Us Parte 2, almeno per quanto riguarda la sezione giochi PS4.

The Last of Us 2 è disponibile su Amazon.it in preordine al prezzo di 64.99 euro (anzichè 72.99 euro) con custodia Steelbook in regalo, disponibile esclusivamente su Amazon Italia e non reperibile presso altri rivenditori. Il gioco Naughty Dog è atteso per il 19 giugno su PS4 e PS4 PRO, inizialmente previsto per la fine di maggio, TLOU2 arriverà il mese successivo in tutto il mondo in formato fisico e digitale.

Lo sapevate? Nelle scorse ore Jason Schreier ha confermato che i leak di The Last of Us 2 non sono opera di un dipendente Naughty Dog o di persone interne allo studio bensì di un attacco hacker messo a segno da esterni ai danni della compagnia.