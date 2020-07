The Last Of Us 2: dove trovare il codice della cassaforte della palestra

Durante il capitolo La Discesa del Giorno 2 dell’avventura di Abby in The Last Of Us Parte 2 è possibile trovare l’ultima cassaforte presente nel gioco: recuperandola, e se avete seguito tutte le nostre guide, sbloccherete il trofeo L’arte dello Scasso.

Ad un certo punto del capitolo entrerete insieme a Lev in una palestra abbandonata, con tanto di attrezzi e macchine ancora al loro posto. Raggiungete il fondo della sala, dove si trova la reception, e aprite la porta che vedrete a sinistra dell’ingresso per le scale: all’interno della stanza troverete la cassaforte, che contiene alcune risorse e integratori per i potenziamenti di Abby.

Per trovare la combinazione, attraversate i locali della palestra fino ad arrivare all’Orchards Juice Bar, entrate nella cucina e raggiungete la lavagnetta di sughero appesa al muro. Qui troverete un messaggio che informa i clienti di non lasciare oggetti di valore incustoditi, o verranno chiusi nella cassaforte che avete precedentemente incontrato. La nota indica anche che la combinazione per aprire la cassaforte corrisponde alla password del wifi: per trovarla tornate nella sala principale della palestra e avvicinatevi agli sportelli automatici per il ritiro di denaro posizionati vicino alla scrivania con il monitor. Sul muro sotto il pannello tv troverete un cartello con la password del wifi che vi serve, che è 12-18-79.

