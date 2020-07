The Last Of Us 2: dove trovare la cassaforte di Chinatown e la doppietta

Durante il Giorno 1 dell’avventura di Abby in The Last Of Us Parte 2 vi è una seconda cassaforte da trovare, nel corso del capitolo Territorio Ostile, che vi garantirà una buona quantità di integratori e risorse utili per proseguire il viaggio.

Dopo aver incontrato il graffito sul muro con il volto della donna misteriosa e la scritta “May She Guide You”, dovrete sgusciare attraverso un piccolo passaggio nell’edificio sulla destra. Proseguendo e uscendo dall’edificio arriverete ad un incrocio di vicoli, caratterizzato dalla presenza di un enorme murale raffigurante un dragone dipinto sull’edificio che vedrete proprio davanti a voi, all’angolo delle due strade. Procedete all’interno del vicolo a sinistra ed entrate, rompendo la finestra, nel primo negozio che troverete, quello con l’insegna viola con ideogrammi bianchi: qui dentro troverete la cassaforte che state cercando.

Per recuperare il documento con la combinazione dovrete raggiungere la fine del vicolo ed entrare nel bar che troverete sulla sinistra, caratterizzato da un’insegna rossa. Proseguite al suo interno e salite le scale; strisciate sotto la serranda ed entrate nella stanza al piano di sopra, facendo attenzione ai pochi infetti presenti; uscite all’aperto e saltate sul terrazzo di fronte a voi. Proseguite sulla sinistra ed entrate nell’edificio: all’interno della stanza in cui arriverete troverete il documento che vi interessa, collocato su alcune scatole di cartone, che riporta il codice della cassaforte: 68-96-89.

Prima di tornare alla cassaforte, non dimenticate di proseguire fino al buco nel pavimento: scendete e vi ritroverete in un negozio di antiquariato. Qui, dietro al bancone, troverete la Doppietta, un’arma molto potente e fondamentale per sbloccare i trofei Alto Calibro e Maestria Bellica.

Nella stessa zona si trova anche lo Strano Manufatto, il cui ritrovamento vi farà sbloccare il trofeo Reliquia dei Saggi: per trovarlo consultate la nostra guida per trovare lo Strano Manufatto. Inoltre, non perdetevi la guida per trovare l'Anello Intagliato, l'altro oggetto misterioso nascosto nel gioco.