The Last of Us 2: Druckmann accenna allo sviluppo della Parte 3 o di una nuova IP su PS5

A pochi giorni dall'uscita di The Last of Us Parte 2, Neil Druckmann ha concesso un'intervista alla redazione di GQ e spiegato di essere già pronto per sviluppare il prossimo capitolo della serie post-apocalittica di Naughty Dog.

Nel ripercorrere il lungo, faticoso e appassionante sviluppo di The Last of Us 2, il direttore creativo della software house legata ai PlayStation Studios ha candidamente ammesso che "quando inizi a concludere le cose, in modo creativo ci sono sempre meno responsabilità e la tua mente non può fare a meno di pensare a ciò che la terrà impegnata successivamente. Quindi sì, la prossima cosa che realizzerò potrebbe essere la Parte 3 di the Last of Us, o magari una proprietà intellettuale completamente nuova".

Le ultime dichiarazioni di Druckmann potrebbero riallacciarsi alle anticipazioni offerte da John Sweeney: il direttore artistico di Naughty Dog infatti, ha pubblicato nei giorni scorsi un interessante artwork che mostra l'ambientazione fantasy di una nuova IP.

Prima di guardare al futuro e al prossimo titolo che sarà sviluppato da Druckmann e Naughty Dog su PlayStation 5, vi ricordiamo che The Last of Us Parte 2 uscirà il 19 giugno rigorosamente in esclusiva su PS4. La nostra recensione, invece, sarà online già da questa settimana e potrà essere consultata sulle pagine di Everyeye.it da venerdì 12 giugno.